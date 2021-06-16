الامارات | أبوظبي تعتمد الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح للتعرف على المصابين المحتملن بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعتمد الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح للتعرف على المصابين المحتملن بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدمت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف على الحالات المحتمل إصابتها بفيروس #كوفيد_19، في إطار جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر استخدام أحدث التقنيات.

وتشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاط محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح، ويسمح للأشخاص بالدخول في حال أظهر الجهاز نتيجة سلبية.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، يُطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة، وستكون الفحوصات للحالات المحتمل إصابتها مجانية.

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