ولي عهد الشارقة: تحقيق التنمية في مختلف المجالات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أن العمل الحكومي في إمارة الشارقة يأتي وفق موجهات رئيسة تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات من خلال سياسات وخطط واضحة الرؤى تعمل عليها كافة الدوائر والهيئات الحكومية ضمن منظومة متكاملة في العمل الحكومي الرائد.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي حمل الرقم 1000، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في بيت الحكمة بالشارقة.

وقال سمو ولي عهد الشارقة:«منذ إصدار قانون إنشاء المجلس التنفيذي والمجلس يعمل بتوجيهات سديدة ورؤى حكيمة ونظرة ثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة من أجل الارتقاء بالمجتمع وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة».

وحول التحديات التي واجهت العمل الحكومي والإنجازات التي تحققت، قال سموه:«مررنا بالكثير من التحديات التي أبرزت قوة الأساس الذي نعمل عليه، فلم نقف، وتجاوزنا هذه التحديات ولله الحمد بتكاتف وجهود الجميع من الدوائر والهيئات، بالإضافة إلى الدور الرئيس للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تنظيم شؤون المجلس كافة، اليوم الشارقة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأفضل استعداداً لأي ظروف طارئة، اليوم نكمل ألف جلسة نتجت عنها آلاف القرارات والمبادرات والمشاريع التي يرى الجميع أثرها الإيجابي في كل مكان على امتداد مساحة الإمارة».

وتقدم سمو رئيس المجلس التنفيذي بالشكر الجزيل لكل من أسهم في العمل الحكومي بإمارة الشارقة، قائلاً:«أشكر كافة الأعضاء وأمناء العموم السابقين والذين كان لهم دور في الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة المجلس، وأشكر فريق عمل الأمانة العامة على ما يبذلونه من جهد يسهم في تأدية المجلس لمهامه على أكمل وجه، كما أشكركم جميعاً على جهودكم وتفانيكم والتزامكم وعملكم المخلص لوطنكم وقيادتكم ومن أجل خدمة كافة أفراد المجتمع، وتذكروا أن كل إنجاز تحققونه يبعث الفخر في نفوسنا، ويرسم السعادة على وجوه سكان الشارقة».

من جانبه، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة والتي كانت مساراً واضحاً لعمل المجلس منذ إنشائه وحتى وصوله للجلسة رقم 1000.

وأكد سموه على دور المجلس في رسم السياسة العامة للإمارة بشكل متكامل بين كافة الدوائر والهيئات الحكومية، لتحقيق الأهداف الرئيسية وتنمية مختلف القطاعات بما يعود على المجتمع بأفضل الخدمات والإنجازات.

وتضمن العرض عدداً من الإحصائيات تمثلت في توفير 25 ألف وظيفة منذ عام 2010، ومنح 58 ألف قطعة أرض تنوعت بين السكنية والاستثمارية منذ عام 1998، واستفادة 8 آلاف و316 مواطناً من الدعم السكني، و107 آلاف مستفيد من منظومة التأمين الصحي، والنمو الاقتصادي الذي وصل إلى 184 ألف رخصة تجارية منذ عام 2001.

واعتمد المجلس الدفعة الثانية لسنة 2021 م من مستحقي منح الأراضي السكنية في إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية 1300 مستفيد ممن استوفوا الشروط، ليبلغ إجمالي المستفيدين من الدفعة الأولى والثانية 2410 مستفيدين في كافة مدن ومناطق الإمارة.

«الشارقة الرقمية»

أصدر المجلس القرار رقم (17) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتنظيم مكتب الشارقة الرقمية، ودشن المجلس منصة الشارقة الرقمية وهي منصة رقمية موحدة للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وتهدف إلى توفير الخدمات المتنوعة على منصة واحدة، وتوفير خدمات متكاملة ومترابطة، وتقديمها بإجراءات ميسرة وسريعة، وإعطاء المتعامل تجربة متميزة مبنية على اهتماماته ودوافعه.