لجنة خبراء في الهند لتسريـع القضاء علـى الملاريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة «ملاريا نو مور» تشكيل لجنة خبراء هندية متعددة التخصصات تعنى بالعلاقة بين الظروف المناخية والملاريا، بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الهندية والمجلس الهندي للبحوث الطبية. وتهدف اللجنة المشتركة بين الوكالات إلى دراسة الحلول القائمة على المناخ، وتعزيزها لتسريع القضاء على الملاريا في الهند. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» العالمية التي يدعمها صندوق بلوغ الميل الأخير، والتي تعمل على وضع استراتيجيات وسياسات مستنيرة بشأن بيانات الطقس لتحسين النتائج الصحية، وتسريع التقدم المحرز في مكافحة الملاريا وغيرها من الأمراض الفتاكة المنقولة بالبعوض. مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» أطلقت في عام 2020، حيث حصلت على دعم قدره 1.5 مليون دولار من مبادرة «بلوغ الميل الأخير». وقالت تالا الرمحي، مديرة مساعدة بمكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان ولي عهد أبوظبي: «تشيد مبادرة بلوغ الميل الأخير بصفتها شريكاً في مبادرة التنبؤ بمستقبل صحي بهذا الإنجاز المهم الذي يسلط الضوء على أهمية تقديم التدخلات الصحية، من خلال نهج متعددة وأساليب مبتكرة... وتقدم هذه الشراكة مثالاً على التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتشكل نموذجاً نسعى إلى تكراره في إطار جهودنا لتوسعة المبادرة، بما يشمل السنغال ودولاً أخرى في منطقة الساحل». وتعتمد منظمة «ملاريا نو مور» على نموذج التنبؤ القائم على الطقس لتوفير حلول قائمة على البيانات في توجيه مخططات الحملات الوطنية للوقاية من الملاريا، والتدخلات المتعلقة بالفحوص والعلاج، وطرح المنتجات الطبية المتقدمة، ونشر العاملين في مجال الصحة المجتمعية. ويستخدم نموذج التنبؤات بيانات الطقس المتقدمة، والمعلومات الصحية، وخوارزميات التعلم المتقدمة، لتقديم تصورات مرئية عملية لدعم صنع القرارات المحلية في برامج مكافحة الملاريا.

من ناحيته، قال الدكتور كوشيك ساركار، مدير فرع «ملاريا نو مور» بالهند، إن الجمع بين بيانات المناخ والملاريا والتقنيات الجديدة ونماذج التعلم الآلي المتطورة يوفر فرصاً جديدة لتوقيت التدخلات لمكافحة الملاريا التي أثبتت جدواها واستهداف المناطق الجغرافية الموبوءة المحددة، لتحسين الفعالية من حيث التكلفة والسيطرة على المرض. وقال إن لجنة الخبراء ستعمل على ضمان جدوى وفعالية البيانات في اتخاذ القرارات لتحسين جهود مكافحة الملاريا والوقاية منها في الهند، وقال إنه يأمل أن تتبنى الدول الأخرى التي تعاني الملاريا نموذج اللجنة في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة لتسريع التقدم ضد هذا المرض الفتاك الذي يمكن الوقاية منه.