«الوطني» يعقد جلسته الـ 14 الثلاثاء المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

يناقش المجلس خلال جلسته موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، توجه كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد». وتوجه عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، بينما توجه شذى سعيد النقبي سؤالا إلى معالي حسين الحمادي حول «سن دخول رياض الأطفال».

ويطلع المجلس في بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس بشأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».. ويصادق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في 8 يونيو الجاري.