زكي نسيبة يطلع على مبنى مختبرات الطب البيطري

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

اطلع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، صباح أمس، على المبنى الجديد لمختبرات قسم الطب البيطري- كلية الأغذية والزراعة التابعة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في منطقة فلج هزاع بالعين.

وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة استطلاعية على مباني الحرم الجامعي للتعرّف على مختبرات القسم الثمانية والاطلاع على أحدث الأجهزة والمُعدّات المخبرية، واستمع إلى شرح مُفصل من عميد كلية الأغذية والزراعة عن آخر أساليب التدريس الحديثة والمتطوّرة المُتّبعة في تدريس طلاب تخصّص الطب البيطري ومجالات البحث العلمي.

كما تمّت خلال الجولة مناقشة أهمية دور تخصّص الطب البيطري والأطباء البيطريين في المحافظة على السلامة العامة من منظور «الصحة الواحدة» و«أمن وسلامة الغذاء».

شارك في الجولة البروفيسور بهانو شودري، عميد كلية الأغذية والزراعة، والدكتور محمد سالم اليافعي، نائب العميد ووكيل الكلية، والبروفيسور آرفي ويلينجهام، رئيس قسم الطب البيطري، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والموظفون العاملون في المختبرات.

وأثنى معالي زكي أنور نسيبة على الجهود المبذولة من قبل قسم الطب البيطري، وسعيهم المتواصل لتحديث وتطوير المختبرات بما يتماشى مع رؤية الجامعة وتطلّعاتها، مؤكداً حرص جامعة الإمارات على أن يكون قسم الطب البيطري هو الأفضل على مستوى المنطقة.