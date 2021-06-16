«الوطني للتأهيل» يحصل على شهادة من الأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حقق «المركز الوطني للتأهيل» في أبوظبي، إنجازاً غير مسبوق، هو الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحصوله على شهادة معتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. وحصل المركز على صفة «مركز مشارك ومتعاون» بعد استيفائه كافة متطلبات المشاركة في برنامج «جودة مختبرات العقاقير والمواد المخدرة والسموم».

واجتاز مختبر «علم السموم السريري» التابع للمركز، كافة الاختبارات والمتطلبات والمؤهلات كمركز مرجعي للفحوصات النوعية والكمية للكشف عن العقاقير والمواد المخدرة في العينات البيولوجية.