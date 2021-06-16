استعراض نهج دبي في توظيف البيانات لمعالجة الأزمات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شاركت دبي الذكية في الاجتماعات التي نظمتها عن بُعد «شبكة المدن الأربعين القيادية C40» العالمية والتي تضم 40 مدينة كبرى حول العالم ملتزمة بمعالجة ظاهرة تغير المناخ، وتُعنى بالتوجيه الاستراتيجي للمدن الأعضاء وذلك ضمن جلسة حملت عنوان: «استخدام البيانات والتكنولوجيا لإدارة توجهات المستقبل». وناقشت دبي الذكية الدور الحيوي للبيانات في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد- 19»، من خلال توظيفها في تصميم أدوات فعالة ولحظية تدعم عملية صناعة القرار وتقديم الحلول العملية.

وخلال عرض تقديمي مفصل، سلّط يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، الضوء على ما حققته دبي من نجاحات عدة في الاستفادة من قوة البيانات لبناء وإدارة مدينة ذكية شاملة.