إغلاق 7 منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 695 زيارة تفتيشية لمختلف منشآت المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية، وذلك منذ بداية العام، وتمكنت تلك الزيارات الميدانية من الوقوف على مدى التزامها بمختلف اشتراطات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة «للاتحاد»: إن الإدارة تمكنت منذ بداية العام الجاري من تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف منشآت المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية التي تقدم مختلف المواد الغذائية، والتي وجب التحقق من مدى التزامها بمختلف اشتراطات الصحة العامة والاحترازية المتعلقة بالحد من تفشي «كوفيد 19». وكشفت عن أن الزيارات الميدانية بلغت 695 زيارة، منها للمطاعم التي جاءت بعدد 557 زيارة ومنشآت المخابز 90 زيارة و48 زيارة للمطابخ الشعبية، حيث قام المفتشون بالتدقيق على مختلف الاشتراطات منها مرافق المنشآة والمعدات المستخدمة والمواد وغيرها التي تتعلق بمهام الإدارة.

وذكرت أن تلك الزيارات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات والإنذارات التي تمثلت في تكديس المنتجات وسوء التخزين داخل المنشآة، وعدم الاهتمام بنظافة المنشآة والشراء من موردين غير معتمدين، وعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين في تلك المنشآت وغيرها التي قام فريق التفتيش من اتباع الإجراءات اللازمة في هذا الجانب لتصحيح تلك المنشآت من أوضاعها.

وأشارت إلى أنه تم على إثر تلك الحملات إغلاق عدد 7 منشآت من الفئات المذكورة لأسباب مختلفة، منها عدم استيفاء المنشآة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء، وعدم الالتزام باشتراطات التخزين، وحفظ المواد الغذائية بدرجة الحرارة المطلوبة، وعدم الالتزام بصيانه المنشآت فى الموعد المحدد بناءً على الاتفاق المسبق في ذلك، والتهاون ببعض من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».