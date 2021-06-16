افتتحتها «بلدية أبوظبي».. 3 حدائق جديدة في مدينة خليفة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي افتتاحها ثلاث حدائق جديدة في مدينة خليفة ضمن خطة لإنشاء تسع حدائق في المدينة بمساحة إجمالية 68.500 متر مربع.

ويأتي تنفيذ الحدائق في إطار مجموعة من المشروعات التي تنفذها بلدية مدينة أبوظبي في مدينة خليفة، وتتضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة في المدينة.

وجهات ترفيهية صممت وفقاً لأعلى المعايير العالمية (من المصدر)

وتبلغ مساحة الحدائق الثلاث التي نفذتها البلدية مؤخراً 35 ألف متر مربع منها 19657 مساحات خضراء.

وأكدت البلدية أن الحدائق توفر وجهات ترفيهية صممت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومرافق عصرية مليئة بالمرح والتسلية. كما توفر الحدائق مناطق آمنة للأطفال ومحبي الرياضة، ومساحات خضراء مفتوحة لعشاق الطبيعة، وتوفر بيئة صحية للتنزه وتحقق الرفاهية للجميع.

وحول أهم التجهيزات التي ضمتها الحدائق، مناطق ألعاب للأطفال، ملاعب رياضية، مسطحات خضراء، أشجاراً، شجيرات، حمامات، إنارة، مقاعد للجلوس، أسواراً، شبكة ري، سلال مهملات، لوحات إرشادية.

وداخل جزيرة أبوظبي، أعلنت البلدية أنها أنشأت ممرين صحيين للمشاة، أحدهما على ساحة الكورنيش العام والآخر على شاطئ البطين العام، ويمكن استخدامها من قبل الجمهور لاستعادة نشاط وحيوية الجسم.

وتبلغ مساحة كل ممر 60 متراً، تم تجهيزها من الحجارة الملساء بثلاثة أحجام مختلفة. وكل ممر قسم لخمس مناطق تختلف استخداماتها وفقاً لأحجام الحجارة. وبينت البلدية أن السير على الأحجار يساعد على تنشيط الدورة الدموية واسترخاء عضلات القدم.

وتضمنت أعمال الممرين تركيب أعمدة إنارة خافتة وبعض الزراعات التجميلية ومظلات ولوحة معلومات توضح طريقة الاستخدام، بالإضافة إلى تركيب حواجز على جانبي الممرين حفاظاً على سلامة المرتادين.