«تدوير» يعقد «ملتقى» لمزودي الخدمات البيئية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لقاء افتراضياً مع مزودي الخدمات البيئية المتعاقدين مع المركز، من أجل مناقشة واستعراض خطط المركز واحتياجاته وتعاونه مع شركائه الاستراتيجيين في المرحلة المقبلة.

وانطلاقاً من المتطلبات الحكومية وما تستلزمه الحوكمة وتطوير الأعمال والخدمات البيئية الرامية لمواكبة التطلعات المستقبلية، يعكف المركز على إجراء مراجعة شاملة للعقود. ويعمل المركز على دراسة طرح تعرفة على الخدمات البيئية، والتي تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في حكومة أبوظبي.

وركز اللقاء على أهمية البيانات الضخمة وعلم البيانات وتحويلها لإحصائيات أو بيانات مكانية والمنافع التي تأتي من ورائها، وأهمها تطوير وتحسين الأعمال وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات ومعلومات وبيانات لحظية لاتخاذ القرارات، إضافة إلى توفير تحليل شامل لنمط المتعاملين ونمط النفايات ومواقعها وكذلك أنماط الآفات ومواقعها، وغيرها، وركز لقاء (تدوير) مع مزودي الخدمات كذلك على طرح الأفكار والمقترحات والفرص الاستثمارية لتنمية الإيرادات بناء على خبرات الشركات.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن عقد هذا الملتقى الافتراضي يؤكد أهمية التواصل مع مزودي الخدمات البيئية والحرص على تبادل الأفكار والمعلومات بشكل مستمر، خاصة في ظل هذه الظروف التي نمر بها، من أجل الارتقاء بخدماتنا والسعي لضمان خلو المجتمع من الأوبئة، من خلال خدمات متكاملة وشاملة يقدمها مزودو الخدمات والشركاء الاستراتيجيون.