ورشة توعية للتعريف بـ«السلامة» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة توعوية عن بُعد للتعريف بمتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية لكيانات قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي.

وتناولت الورشة العديد من المحاور، حيث دارت نقاشات حول الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات البلدية تجاهها، وكذلك أدوار وواجبات الجهات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى التعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كما تم في نهاية الورشة الإجابة على العديد من أسئلة واستفسارات الكيانات المشاركة.

جدير بالذكر أن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية يهدف إلى إيجاد بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في المواقع الإنشائية.