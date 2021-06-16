طلاب أم القيوين: سؤال «الكتابة» يحتاج وقتاًً أطول

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

اختلفت آراء طلبة الثاني عشر بمدارس أم القيوين حول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي وصفها البعض بأنها سهلة، وآخرون أكدوا بأن سؤال «الكتابة» لم يكن واضحاً ويحتاج إلى وقت طويل.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية جاءت سهلة للطالب المستعد للاختبار، ويراها الطالب المتوسط صعبة بعض الشيء، لافتاً إلى أن الامتحان بصفة عامة كان جيداً ولا يوجد فيه أي غموض أو صعوبة.

وقال الطالب راشد إبراهيم بن صقر من مدرسة الأمير بأم القيوين، إنه انتهى من الاختبار في الدقائق الأخيرة، نظراً لعدم وضوح المطلوب من سؤال «الكتابة» الذي جاء غير مباشر، ويحتاج إلى وقت للإجابة عليه بشكل صحيح.

وأضاف الطالب محمد علي آل علي من مدرسة الأمير بأم القيوين، أن معظم أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاءت سهلة وواضحة، ولكن تخللتها بعض الأسئلة التي تحتاج إلى وقت، خاصة سؤال «الكتابة» الذي حدد له 180 كلمة في 30 دقيقة، لم تكن كافية، مما اضطر بعض زملائه للبقاء إلى آخر لحظة حتى أغلق النظام أوتوماتيكياً، ولم يتمكنوا من استكمال الامتحان.

وقال الطالب حميد سلطان حميد، من مدرسة الأمير بأم القيوين، إن الامتحان سهل، ولكن الفترة الزمنية لسؤال «الكتابة» لم تكن موفقة، لافتاً إلى أن السؤال كان يحتاج إلى وقت أطول لكي يستطيع الطالب كتابة القصة المطلوبة للسؤال.