100% توطين ضباط الحركة في «طرق الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدداً من المركبات بشعارها الجديد كمرحلة أولى للعمل ضمن مركبات إدارة بوابات التعرفة المرورية، وانتهت الهيئة من تركيب الشعار الجديد لإدارة بوابات التعرفة المرورية على كافة المركبات الجديدة إيذاناً باعتماده رسمياً من قبل الأجهزة المختصة، لتكتسي هذه المركبات بحُلة جديدة في كافة مدن ومناطق الإمارة، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط حركة الشاحنات، والتأكد من التزامها التام باشتراطات وتعليمات السير والمرور في جميع شوارع وطرقات الشارقة.

وأكدت الهيئة توطين كافة ضباط الحركة من المراقبين العاملين على هذه الدوريات، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى استقطاب الشباب المواطن وتوفير الوظائف المناسبة لهم ومساعدتهم على المشاركة بفاعلية في عملية التنمية التي تقودها حكومة الشارقة، بما يمكنهم من بناء أُسر مستقرة.

وأشاد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، بالاهتمام والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.