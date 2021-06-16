تعاون لتنظيم «حيازة الحيوانات الخطرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي عن تشكيل فريق عمل مشترك بينهما لتطبيق القانون الاتحادي رقم 22 لسنةً 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك في إطار الحرص على بناء مدينة سعيدة ومستدامة ذات بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض الحيوانية ومنع مخاطر الحيوانات المفترسة على الناس.

وتعمل شرطة دبي ممثلة في قسم مكافحة الجرائم البيئية وسرقة الآثار في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي على تطبيق القانون، عبر فريق عمل مشترك من الجانبين على مدار الساعة لضبط المخالفين ومصادرة الحيوانات ومن ثم معاينتها وفحصها وتصنيفها ونقل حيازتها إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة الخاصة بالرفق بالحيوان، وإيجاد بيئة تتناسب وطبيعتها بعيداً عن المناطق السكنية.

وبينت شرطة دبي وبلدية دبي أن فريق العمل المشترك استطاع ضبط العديد من الحالات المُخالفة.

وأهابتا بالجمهورالإبلاغ الفوري عن مخالفات الحيوانات الخطرة.