«السلامة الغذائية» تحدد شروط زراعة الأعلاف الحيوانية

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية شروطاً ملزمة لأصحاب المزارع الراغبين في زراعة الأعلاف الحيوانية داخل مزارعهم والتي تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب الالتزام بها في كافة المزارع باستثناء المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة.

وجاءت هذه الشروط لتوضح كيفية تعزيز منظومة الاستدامة الزراعية، حيث يجب أن يمتلك مالك المزرعة ثروة حيوانية معرفة ومسجلة لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأن يكون من المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف. ويمكن لملاك هذه المزارع زراعة الأعلاف بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمزرعة وبحد أقصى 8 دونمات كما يمكن أيضاً لملاك المزارع الذين يمتلكون ثروة حيوانية معرفة ومسجلة ولا يستفيدون من برنامج دعم الأعلاف زراعة 40% من المساحة الإجمالية بالأعلاف وبحد أقصى 10دونمات.

أوضحت الهيئة خلال الورش التوعوية التي نظمتها، حرصها على تجربة زراعة بعض المحاصيل العلفية التي تناسب البيئة المحلية وتتحمل الظروف المناخية وتوفر استهلاك المياه بهدف تقديمها للمزارعين وحثهم على زراعتها كبدائل للأعلاف التي تستنزف المخزون الحيوي من المياه بهدف تأمين أفضل الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية، مع ضمان التوازن البيئي والمحافظة على ثرواتنا الطبيعية من التربة والمياه، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية لتعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف تقوم على رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل العلفية المستخدمة كأعلاف للماشية من خلال التنوع في زراعة أعلاف معمرة.

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحاصيل زادت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 18711 دونماً مزروعة بالخضراوات، بالإضافة إلى نحو 36259 دونماً مزروعة بالمحاصيل العلفية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث تعتمد هذه المساحات المزرعة أفضل الممارسات الزراعية الموفرة للمياه وتحسين خصائص التربة. وفقاً للتقرير الإحصائي للعام الماضي 2020 فقد بلغ عدد المسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف نحو 18514 مربياً في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وقد استحوذ مربو الثروة الحيوانية في العين على ما نسبته 62.7% من إجمالي كميات الأعلاف المباعة للمسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف، حيث بلغ إجمالي ما حصلوا عليه حوالي 739813 طناً من أعلاف الجت والأنواع الأخرى، في حين حصل المستفيدون من برنامج دعم الأعلاف في منطقة الظفرة على نحو 238814 طناً بنسبة 20.2% من إجمالي الأعلاف المباعة على مدار العام، أما أبوظبي فقد حصل المستفيدون فيها على نحو 178598 طناً من الأعلاف.