«خليفة للنخيل» تُعرِّف بفئات الجائزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية بعنوان: «التعريف بمعايير فئات الجائزة، ودعوة العالم للمشاركة»، قدمها الدكتور فرانز هوفمان، رئيس اللجنة العلمية في الجائزة، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية الدكتور خوسيه كيوبيرو، والدكتور هاريسون هيوز، والدكتور يوفون مارتيل، والدكتور عبد الله بن عبد الله، والدكتور سمير الشاكر والدكتورة فاطمة الأنصاري، بحضور أكثر من 77 من الخبراء والمختصين والمهتمين بالتمور بشكل عام، يمثلون 18 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأشار الدكتور هوفمان الى القواعد المستخدمة من قبل أعضاء اللجنة العلمية لتصنيف مشاركات الجولة الثانية من تقييم الأعمال المشاركة في الجائزة، حيث يتم فرز المشاركات التي ينبغي ألا تدخل في إطار المنافسة على الجائزة، وذلك لخروجها عن قواعد النشر والمشاركة والنزاهة العلمية والمهنية، فيما تحدث الدكتور يوفون مارتل عضو اللجنة العلمية من كندا، عن معايير الفئة الأولى بالجائزة وهي فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، وتحدث الدكتور خوسيه كيوبيرو من المملكة الإسبانية، عن معايير الفئة الثانية بالجائزة وهي فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة، كما تحدث الدكتور من الشبكة الدولية لنخيل التمر، عن معايير الفئة الثالثة بالجائزة، وهي فئة المنتجين والمصنعين والمسوقين المتميزين.

واستعرض الدكتور هاريسون هيوز من الولايات المتحدة الأميركية، معايير الفئة الرابعة بالجائزة وهي فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، بالقول يجب أن يكون للتقنية الجديدة والمبتكرة تأثير إيجابي مباشر ومثبت على القطاع الزراعي في المنطقة. والهدف الأساسي هو التأثير الإيجابي المثبت وليس الموعود فقط.

أخيراً استعرض الدكتور عبد الله بن عبد الله من الجمهورية التونسية، معايير الفئة الخامسة بالجائزة وهي فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، بأن الجائزة تقبل الترشيحات الذاتية أو المرشحين من قبل المؤسسات أو المنظمات والشركات، وأن الجائزة تعطى للشخصيات أو الجهات المؤثرة والمتميز في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور أو الابتكار الزراعي بشكل عام.