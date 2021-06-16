الامارات | الدولة تتعرّض لرياح محمّلة بالغبار.. وانخفاض في «الحرارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتعرّض لرياح محمّلة بالغبار.. وانخفاض في «الحرارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق متفرقة من الدولة رياحاً محمّلة بالغبار على بعض المناطق المكشوفة، خصوصاً غرباً، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، واستمرت الرياح على مدار 11 ساعة تقريباً، نتيجة التعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، والحرارة تميل إلى الانخفاض غداً، وتستمر حتى صباح بعد غد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً، ويصبح رطباً ليلاً، حتى صباح الخميس، على بعض المناطق الشمالية، كما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار غرباً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط، يضطرب أحياناً صباح غد الباكر في عمق الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس، غداً، سيظل صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح بعد غد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتستمر مثيرة للرمال ومحمّلة بالغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، إذ تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس بعد غد سيبقى صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة للرمال ومحملة بالغبار على المناطق المكشوفة خصوصاً غرباً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س على البحر الذي يكون مضطرباً ويصبح متوسط الموج مساء في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان. وتوقع المركز أن يسود السبت طقس صحو بوجه عام، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي، ويصبح غائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع شرقاً.

وأفاد بأن الطقس سيصبح رطباً ليلاً، حتى صباح الأحد، على بعض المناطق، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏س، وتصل إلى 40 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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