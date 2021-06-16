الامارات | «الصحة» تقترب من 14 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقترب من 14 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 116 ألفاً و377 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13 مليوناً و964 ألفاً و439 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 141.19 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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