مشروع ذكي لمراقبة نزلاء المؤسسة العقابية بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) دشنت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة مشروع «الرقابة الذكية»، باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، وأجهزة استشعار الحركة، المعني بمراقبة النزلاء على مدار الساعة. ويعمل النظام على تحديد المؤشرات الحيوية لتعابير الوجه والحالات المزاجية، مثل الغضب، ‏والفرح، والحزن والانفعالات المختلفة، والتنبؤ ‏بهذه المؤشرات الحيوية للوجه، باستخدام كمية من البيانات الضخمة والتقنيات الذكية، بحيث يبدأ النظام بعمليات التحليل الآلي، وبيان الحالة المرتقبة، وإعطاء تنبيه للموظفين في غرفة العمليات بالوضع الراهن والمتوقع، الأمر الذي يؤكد فعالية النظام في تحقيق المؤشرات من خلال الوعي الاستباقي لمعرفة حالة النزلاء وأخذ الإجراءات اللازمة تجاههم. ‏