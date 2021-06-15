اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً، الرياح شمالية غربية.

الخليج العربي متوسط الموج الى مضطرب غربا وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا