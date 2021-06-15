الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً، الرياح شمالية غربية.

الخليج العربي متوسط الموج الى مضطرب غربا وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج.

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