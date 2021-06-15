الامارات | تعرف على الطلبة المستهدفين بالامتحان التعويضي من الرابع إلى الـ12

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطلبة المستهدفين بالامتحان التعويضي من الرابع إلى الـ12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، جداول الامتحانات التعويضية التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، والتي سوف يؤديها الطلبة المتغيبون بعذر، أو الذين واجهوا أعطالاً فنية خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مضيفة أن الطلبة المستهدفين هم المتغيبون عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر مقبول، وكذلك الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال تطبيق الامتحانات النهائية.

وأفادت المؤسسة أن الامتحانات التعويضية التي سيؤديها طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر افتراضياً من منازلهم، فيما سيؤديها طلبة الصف الثاني عشر في مواد المجموعة (A) إلكترونياً من خلال الحضور إلى المدارس، مشيرة إلى أن طلبة «الثاني عشر» من المدارس الخاصة، سوف يتقدمون لأداء الامتحانات التعويضية في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل في 20 وحتى 24 يونيو الجاري لجميع المسارات، باستثناء المسار التطبيقي الذي ينتهي الطلبة المسجلون فيه الامتحان في 23 من الشهر نفسه، ويستهدف الامتحان التعويضي للطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، والذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أدائهم الاختبار.

ويطبّق الامتحان على الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً من المنزل، على أن يكون حضورياً في المدارس لطلبة الثاني عشر، على أن تكون الاختبارات محصورة بمواد المجموعة (A).

وشددت المؤسسة على حظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، خلال الامتحان التعويضي، ويسمح بها لطلبة الحلقة الثالثة، داعية طلبة الصف الثاني عشر إلى إحضار جهاز الحاسوب الخاص بهم إلى المدرسة لتأدية الاختبار.

ويؤدي طلبة الثاني عشر في اليوم الأول من الامتحان مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف لكل مادة، على أن يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي في الثانية عشر والنصف، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة العربية فقط.

وفي 22 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والتربية الاسلامية، ومن ثم اللغة الإنجليزية في 23 يونيو، والكيمياء في 24 يونيو، والكيمياء أو الأحياء لطلبة العام.

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