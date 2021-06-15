الامارات | بلدية دبي الأولى عالمياً في فئة الابتكار المؤسسي ضمن الجائزة الدولية لأفضل الممارسات 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي الأولى عالمياً في فئة الابتكار المؤسسي ضمن الجائزة الدولية لأفضل الممارسات 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت بلدية دبي مُمثلة في إدارة المعرفة والإبداع بالمركز الأول على مستوى العالم ضمن الجائزة الدولية لأفضل الممارسات للعام 2021، وذلك عن فئة الابتكار المؤسسي بتصنيف 7 نجوم، وهو التصنيف الأعلى ضمن هذه الجائزة المرموقة.

وجاء تحقيق بلدية دبي لهذا الإنجاز الجديد خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر السابع لتميز الأعمال في نيوزيلندا، حيث عرضت الدائرة تجربتها في إدارة الابتكار والمعرفة، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للابتكار واستراتيجية الابتكار والمعرفة في البلدية تأكيداً على التزام الدائرة بدعم وتشجيع الابتكار في أعمالها وتعزيز قيم الريادة.

وفي هذه المناسبة، أكد مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، أن الدائرة، عملاً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، مستمرة في سعيها لتحقيق أرقى مستويات التميز في الأداء وتبني أفضل الممارسات واستحداث مسارات جديدة تشجع الابتكار وتدعم الأفكار الخلاقة بما يواكب توجهات دبي نحو المستقبل لاسيما في مجال التحول الكامل إلى البيئة الرقمية، مع الاهتمام بتقديم أفضل نوعيات الخدمات للمجتمع بأسلوب يمتاز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة و العمل على مستوى العالم.

وقال: "فوز بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى العالم بتصنيف سبع نجوم ضمن هذه الجائزة، شهادة جديدة نعتز بها وتحفزنا على مزيد من العمل والعطاء للحفاظ على هذا المستوى الراقي من التميز، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح في أداء رسالتنا التي نخدم من خلالها المجتمع ونوفر معها سبل الراحة والسعادة للمواطنين و المقيمين وكذلك الزوار."

وتهدف الجائزة الدولية لأفضل الممارسات إلى تكريم المؤسسات صاحبة الإنجازات والمساهمات الريادية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع جوانب عملياتها، والارتقاء بالممارسات العالمية في مجال الابتكار. وتضمنت معايير تقييم الجائزة: القيادة والتخطيط الاستراتيجي، التدريب وتوظيف الابتكار والتطوير المستمر، أدوات وأساليب الابتكار، إدارة الأفكار وأفضل الممارسات، المرافق والموارد، نشر ثقافة الابتكار بين الموظفين، العلاقات مع الشركاء من خلال بناء شبكات التواصل الداخلي والخارجي بشكل فعّال، وأخيراً قياس أداء الابتكار.

ونجحت بلدية دبي في تحقيق إنجازات متميزة في هذه المعايير، حازت على ثناء أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، حيث ظهر جلياً التزام الدائرة بتعزيز منظومة الابتكار والمعرفة، وأنشطة التبادل المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار في المشاريع والخدمات، كما نالت أفضل النتائج في مجال قياس أثر ممارسات إدارة الابتكار.

يُذكر أن بلدية دبي قد نالت خلال الفترة الماضية العديد من أشكال التكريم على المستوى الدولي كان آخرها فوزها بجائزة التميز في مجال إدارة المعرفة من قبل المركز الأمريكي للجودة والتميز APQC، حيث تم اختيارها ضمن أفضل 6 مؤسسات متميزة على مستوى العالم في إدارة المعرفة، ومن أفضل ثلاث مؤسسات على مستوى العالم في تطبيق برنامج إدارة المعرفة.

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