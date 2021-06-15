أحمد بن محمد يشهد العرس الجماعي لـ 51 عريساً من موظفي شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فعاليات العرس الجماعي لـ51 عريساً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في نادي ضباط شرطة دبي.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم المعاريس، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وذوي وأقارب المعاريس، مباركاً لهم الزواج، ومتمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة. وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريف سموه ورعايته العرس الجماعي لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن تنظيم العرس يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد موظفيها، وتخفيض الأعباء المالية التي تقع على عاتقهم جراء تكاليف الزواج ومتطلباته، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لدعم الاستقرار الأسري من أجل مجتمع إماراتي متلاحم، ومحافظ على هويته الوطنية وأصالته. وأعرب اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام للتميز والريادة في شرطة دبي، عن امتنانه لرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعرس الجماعي، وتشريفه موظفي شرطة دبي وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة ومستقرة.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن العرس الجماعي يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد موظفيها، ويعتبر من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن فعاليات حفل الزواج تمت في ظل تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وثمّن الشراكة الاستراتيجية مع أسرة المرحوم عبيد الحلو في دعم العرسان في العرس الجماعي، مشيداً في الوقت ذاته بإسهامات المغفور له، بإذن الله، عبيد الحلو الخيرية والإنسانية، والتي لا تزال ممتدة بدعم أسرته من بعده. من جانبهم، أعرب العرسان عن سعادتهم بمشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لهم في العرس واهتمامه وحرصه الدائم على مشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، مُقدمين في الوقت ذاته شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد موظفيها ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.