طلاب أم القيوين: أسئلة امتحان اللغة العربية «سهلة»

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس أم القيوين، أن أكثر من 85% من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية جاءت سهلة، فيما كانت عدد من الأسئلة غامضة بعض الشيء، مؤكدين أن الاختبار بصفة عامة لم يكن عائقاً أمامهم.

وأضاف الطلاب أن الفترة الزمنية للاختبار كانت كافية، واستطاعوا أن يأخذوا وقتهم في المراجعة والتأكد من صحة الإجابات، معبرين عن ارتياحهم للموقع الإلكتروني، الذي لم تواجههم أية مشاكل حتى الآن. وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: إن اختبار مادة اللغة العربية جاء بنسبة كبيرة سهلاً لطلبة المسار العام، في حين أبدى عدد من طلبة المسار المتقدم قلقهم لبعض الأسئلة، التي جاءت غامضة، وتسببت في إرباكهم لوجود أكثر من إجابة للسؤال الواحد.

وأشار إلى أن هناك تفاوتاً بين مستويات الطلاب، نتيجة استعدادهم الجيد، مشيراً إلى أن معظم المواد تحتاج إلى حفظ ومراجعة وانتباه مع المعلم أثناء شرحه المادة، كما أن الأسئلة جاءت لجميع المستويات. وقال الطالب حميد محمد آل علي، من مدرسة الأمير بأم القيوين: إن معظم أسئلة الامتحان جاءت سهلة، واستطاع الإجابة عنها في وقت كاف، إلا أن عدداً من الأسئلة كانت صعبة بعض الشيء، لأنه لم يكن متأكداً من الإجابة الصحيحة المطلوبة للسؤال، نظراً لوجود أكثر من جواب.