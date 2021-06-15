«أبوظبي للصحة العامة» يطلق «السلامة في الحر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج «السلامة في الحر» تزامناً مع تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف في الأماكن المكشوفة والمنشآت التي يعمل عمالها تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويهدف المركز من إطلاق البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال لوقاية العمال من الحر وتجنب تعرضهم للإجهاد الحراري، إضافة إلى التركيز على توعية العمال بالمخاطر التي يمكن التعرض لها في حال التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة وكيفية الوقاية منها.

ويقدم المركز من خلال برنامج التوعية هذا كل عام باقة متنوعة من المواد التي تساعد جهات العمل على التعامل مع هذا الموضوع وتقديم الدعم والمشورة لكافة جهات العمل بهذا الشأن.

تثقيف

قال مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: إن البرنامج يعكس اهتمام حكومة أبوظبي بتثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم للمحافظة على سلامتهم، والعمل على خفض عدد الإصابات الناجمة عن الإجهاد الحراري، كما يعكس حرص المركز على صحة وسلامة العاملين، كونه المعني بشؤون الصحة العامة والصحة والسلامة المهنية. وأوضح أن إطلاق برنامج السلامة في الحر مع شركائنا الاستراتيجيين يغطي مختلف القطاعات العاملة في الإمارة، مثل قطاع البناء والإنشاء والصناعة والنفايات والطاقة والسياحة والثقافة والصحة والنقل والغذاء، ويهدف إلى تعزيز صحة سكان إمارة أبوظبي وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصحة العامة والبرامج الوقائية بأعلى المستويات.