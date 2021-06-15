الامارات | أبوظبي الأولى عربياً وأوسطياً كأفضل المدن الملائمة للعيش

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الأولى عربياً وأوسطياً كأفضل المدن الملائمة للعيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت أبوظبي المركز الأول عربياً وفي الشرق الأوسط، للسنة الثانية على التوالي، في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش لعام 2021، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في «إيكونوميست إنتليجينس»، التابع لمجلة «إيكونوميست» البريطانية.

واحتلت أبوظبي مكانها ضمن التصنيف العالمي الجديد لعام 2021، وفقاً للدراسة السنوية التي تُجريها مجلة «ذي إيكونوميست» عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة، متقدمة بسبعة مراكز إضافية بين 140 دولة في الترتيب، وذلك بفضل الإجراءات السريعة والنهج التعاوني الذي اتبعته حكومة أبوظبي وإداراتها كافة في مكافحة الجائحة، والذي مكّن المجتمع من التفاعل والاستمرار في جميع القطاعات المجتمعية، والخدمية، والاقتصادية خصوصاً القطاع الصحي، وأتاح للإمارة تحقيق أفضل أداء وتسجيلها في وقت سابق من هذا العام لأفضل استجابة في مواجهة الجائحة عالمياً.

وحافظت الإمارة على المرتبة الأولى عربياً، تلتها مدينة دبي كثاني أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط، ضمن كل التصنيفات الإقليمية المتعلقة بجودة الحياة خلال العام الجاري، على الرغم من التحديات الكبيرة التي أثرت على تصنيف المدن عالمياً من حيث جودة الحياة فيها، والذي أدى إلى تراجع ترتيب بعض الدول الأوروبية ضمن المؤشر، الذي يقوم على تصنيف المدن وفقاً لــ30 عاملاً يتم دراستها على أساس استطلاع بين السكان ويضم خمسة معايير ومحددات رئيسة تتضمن الاستقرار، وجودة النظام الصحي، والثقافة والبيئة، وجودة النظام التعليمي، بالإضافة إلى جودة البنية التحتية.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي: «عملنا ضمن استراتيجية طويلة الأمد، ونتطلع إلى المستقبل بطريقة استباقية، تمكننا من تحقيق تطلعات شعبنا والتركيز على بناء الإنسان والاستجابة إلى حاجاته. واليوم؛ يشكل التصنيف الجديد لنا في دائرة البلديات والنقل حافزاً للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات». وأضاف: «نطمح إلى تعزيز أفضل مستوى لجودة الحياة في أبوظبي، من خلال تنفيذ رؤيتنا في توفير خدمات وبيئة عمرانية وبنية تحتية مستدامة تسهم في الحفاظ على بيئتنا وتحمل قيمنا الأصيلة، وتحقق في الوقت نفسه الرفاهية والازدهار لأرضنا وشعبنا وأبنائنا وبناتنا في المستقبل».

وتابع: «حققت إمارة أبوظبي الكثير من الإنجازات في جميع المجالات على أرض الواقع، والتي أشار إليها العديد من المؤشرات التنافسية العالمية، وشكلت أبوظبي تجربة فريدة يحتذى بها على مستوى العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي تشكل الأساس في تطور المجتمعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تؤكد دورها الريادي في تطوير الرؤى على مستوى دولي وتحقيقها لمكانة متقدمة كواحدة من أفضل المدن للحياة عالمياً».

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