الامارات | «ضمان» تدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم بخدمات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمان» تدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم بخدمات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، استراتيجيتها وهويتها المؤسسية الجديدة، بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشائها، وتضمنت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسة للارتقاء بجودة الخدمات واستدامة البرامج، وإطلاق برامج وخدمات لدعم فئات عدة في مقدمتها كبار المواطنين وأصحاب الهمم، خصوصاً أن 25% من سكان الدولة مشتركون في تأمين ضمان، بجانب 3000 مزود للخدمات الصحية.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، حمد عبدالله المحياس، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الشركة بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاقها، أن نسبة التوطين في الشركة زادت بمقدار 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث بات ثلث المواطنين العاملين في قطاع التأمين في الدولة ككل يعملون في «ضمان»، وبلغ عدد المشتركين في بطاقة ضمان 2.5 مليون مشترك، أي ما يعادل ربع سكان الدولة.

وقال إن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أربعة محاور هي: إعادة هيكلة خدمات الشركة بحيث يتم إضافة خدمات ربحية تجارية لشرائح محددة، وتعظيم دور الخطط التأمينية الممولة من الحكومة، وتأمين استدامة البرامج والارتقاء بجودة خدمات الضمان الصحي وتعزيز القيمة المضافة بحيث لا تشكل عبئاً مالياً إضافياً على العملاء.

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