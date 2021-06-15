الامارات | «صحة» تطلق أول برنامج صيدلاني معتمد من الجمعية الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تطلق أول برنامج صيدلاني معتمد من الجمعية الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، برنامج الإقامة الصيدلانية، المبادرة التدريبية الأولى والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، والمعتمدة من الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي، بهدف النهوض بممارسات الصيادلة بعد التخرج، وتزويدهم بفرص التعلّم التجريبي والاطلاع العملي المباشر أثناء تقديمهم لخدمات الرعاية الصيدلانية ضمن مواقع مختلفة في المستشفيات، وتقليص الفجوة بين المؤهلات الطبية الجامعية وبين الممارسات المهنية السريرية.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «صحة»، الدكتور أنور سلام، إن البرنامج يتيح العمل ضمن بيئة تعاونية ترعاهم، وتفتح الأبواب أمامهم للاندماج في العالم الحقيقي واكتساب خبرة قيمة أثناء العمل، ستسهم بتشكيل مستقبل حياتهم المهنية على مدى السنوات المقبلة.

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