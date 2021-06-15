الامارات | «الصحة» تقدم 39.6 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 39.6 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 39 ألفاً و636 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13 مليوناً و848 ألفاً و62 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 140.02 جرعة لكل 100 شخص.

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