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الامارات | «الصحة» تقدم 39.6 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 39 ألفاً و636 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13 مليوناً و848 ألفاً و62 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 140.02 جرعة لكل 100 شخص.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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