هذا طقس الإمارات غداً الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً وشمالاً ومغبر أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الشمالية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وتكون شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 17:56 والمد الثاني عند 03:17. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

سيكون بحر عُمان خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:19 والثاني عند الساعة 00:21. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:06.