الامارات | تعرف إلى طقس الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً وشمالاً ومغبر أحياناً، ورطب ليلاً وصباح بعد الغد على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف - متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 17:56 والمد الثاني عند 03:17 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

وبحر عمان يكون خفيف - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 13:19 الثاني عند الساعة 00:21 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:06.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news