الامارات | منصور بن محمد أول المتبرعين ضمن حملة "دمي لوطني" في مستهل دورتها للعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد أول المتبرعين ضمن حملة "دمي لوطني" في مستهل دورتها للعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت اليوم، حملة "دمي لوطني" في موسمها الجديد، حيث تقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، المشاركين في الحملة ليكون سموه أول المتبرعين من خلال موسمها لهذا العام، تحفيزاً لأفراد المجتمع على المشاركة في الحملة، وتعزيزاً لقيم العطاء التي يتسم بها أبناء الإمارات.

ودعا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية بالتبرع بالدم، مؤكداً سموه أهمية هذه المشاركة وأثرها في إنقاذ المرضى والحالات الحرجة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تتطلب التكاتف في إنجاح المبادرات الإنسانية التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع ككل.

وانطلقت حملة "دمي لوطني" في دورتها الأولى في العام 2012 برعاية سمو ولي عهد دبي، حيث كان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاقها، وهو ما أسهم في نجاح وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحملة منذ عامها الأول خاصة بعد تأكيد سموه على أهمية المبادرة بقوله: "إن التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم".

ويتم تنفيذ الحملة بشراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين صحيفة الإمارات اليوم وخدمة الأمين، وهيئة الصحة بدبي.

ووقد أظهرت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن حملة "دمي لوطني" وفرت قرابة 36 ألف وحدة دم خلال السنوات التسع الماضية، وهو ما ساعد في إنقاذ حياة 90 ألف مريض.

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