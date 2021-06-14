الامارات | «إسلامية دبي» تحذّر من جمع التبرعات دون ترخيص

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تحذّر من جمع التبرعات دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي من جمع التبرعات دون ترخيص، منوهة بضرورة الالتزام بأحكام القانون في المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أحمد درويش المهيري أن عملية تنظيم جمع التبرعات تتطلب جهود فعالة ومنهجية واضحة، مشيراً إلى اكتشاف أكثر من 10 حملات غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة، إذ عمدت الدائرة إلى توثيق جميع المخالفات المكتشفة، من خلال محاضر ضبطية قضائية.

وشدد المهيري على ضمان الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات، مشيراً إلى أن آلية التنظيم تساهم في تنمية المجتمع، وتعزز ثقافة العمل الخيري بين أفراده، حيث تعمل الدائرة على بيان الجمعيات الخيرية الرسمية والحملات الخيرية المعتمدة التي يمكن للفرد توجيه تبرعاته لها، من خلال التأكد من وجود شعار الدائرة مع رقم التصريح.

وأوضح مدير إدارة المؤسسات الخيرية محمد مصبح ضاحي، أن حملات التبرع غير المرخصة تلجأ إلى استغلال رغبة المجتمع في عمل الخير، مما يؤدي إلى وقوع بعض أفراد المجتمع نتيجة لقلة معرفتهم للتبرع إلى جهات وأشخاص لا يستحقونها.

وأكد أن الدائرة في إطار ممارستها لمهامها وفق أعلى المعايير العالمية تعمل على تسهيل سبل الخير للراغبين بتنظيم حملات التبرعات والأنشطة الخيرية، وتعمل باستمرار مع الجهات المعنية كافة، بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

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