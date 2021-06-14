الامارات | أحمد بن محمد يشهد العرس الجماعي لــ 51 عريساً من موظفي شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يشهد العرس الجماعي لــ 51 عريساً من موظفي شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام فعاليات العرس الجماعي لـ 51 عريساً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في نادي ضباط شرطة دبي.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد ال مكتوم المعاريس بحضور القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، وذوي وأقارب المعاريس، مباركاً لهم الزواج، ومتمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وتقدّم القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريف سموه ورعايته للعرس الجماعي لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن تنظيم العرس الجماعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد موظفيها وتخفيض الأعباء المالية التي تقع على عاتقهم جراء تكاليف الزواج ومتطلباته، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لشرطة دبي في دعم الاستقرار الأسري من أجل مجتمع إماراتي متلاحم ومحافظ على هويته الوطنية وأصالته.

وهنّأ معالي الفريق المري، العرسان وذويهم على إتمام مراسم الزواج، متمنياً لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية المستقبلية، ومؤكداً أن الأعراس الجماعية في مجتمع دولة الإمارات

لها دور مباشر في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة، كما تساعدهم على الاستقرار الأسري وبناء أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج.

ترابط وتماسك اجتماعي

من جانبه، أعربء مساعد القائد العام للتميز والريادة في شرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، عن امتنانه لرعاية سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعرس الجماعي، وتشريفه موظفي شرطة دبي وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة ومستقرة.

وقال اللواء العبيدلي إن العرس الجماعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري على إسعاد الموظفين من جيل الشباب، مشيراً إلى أن العرس الجماعي يسهم في تعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي عبر بناء أُسر متماسكة بعيداً عن الديون أو الإسراف في التكاليف الناجمة عن الأعراس، منوهاً أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي موظفيها وكوادرها البشرية كل الاهتمام بإطلاق المبادرات المتنوعة التي تسهم في إسعادهم ليتمكنوا من خدمة وطنهم على أحسن وجه.

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