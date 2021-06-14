الامارات | 5 خطوات لتجديد "الهوية" إلكترونيا دون الحاجة لمكاتب الطباعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتجديد "الهوية" إلكترونيا دون الحاجة لمكاتب الطباعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه بإمكان المتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني http://www.ica.gov.aeأو التطبيق الذكي (ica uae smart).

وحددت 5 خطوات لإنجاز هذه المعاملة إلكترونيا، وهي التسجيل وإنشاء الحساب ( الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، اختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، تصلك رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية، وأخيرا استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل ودفع الرسوم لتفادي التأخير في انجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت أن دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية ضمان لسرعة انجاز المعاملة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت أخيرا عن البدء في المرحلة الأولى من إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر.

ودعت الهيئة فئة "مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية" إلى استخدام النسخة الإلكترونية من الهوية في المرحلة الجارية في كافة منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور البطاقات المطبوعة.

وأكدت الهيئة أن النسخة الإلكترونية للهوية تعتبر نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية وهي متاحة عبر التطبيق الذكي للهيئة " ICA UAE Smart " والذي يمكن تحميله مجاناً من متجري IOS و Android.

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