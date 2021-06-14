الامارات | إقامة دبي وفلاي دبي يناقشان سبل التعاون في تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين عبر مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي وفلاي دبي يناقشان سبل التعاون في تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين عبر مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، الرئيس التنفيذي لطيران فلاي دبي غيث الغيث، بهدف بحث سبل التعاون في الاستمرار في تقديم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطارات دبي، و تعزيز وتفعيل دور الشراكة بين الطرفين.

ويأتي اللقاء استكمالاً للشراكة المتميزة التي تربط بين الطرفين، وقد تم خلاله مناقشة آلية تسهيل اجراءات السفر عبر مطارات دبي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة والتي تعمل على استئناف الحركة السياحية خلال فترة التعافي من أزمة كوفيد 19.

وقال اللواء محمد المري، أن دولة الامارات العربية المتحدة حققت انجازات كبيرة في مجال قطاع الطيران فقد تمكنت في وقت قصير من مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، حتى باتت اليوم بفضل الله ومن ثم توجيهات القيادة الرشيدة والدعم المستمر تتمتع بمكانة عالمية مرموقة، تعكس ريادة الدولة في جميع أنحاء العالم،مؤكداً، إن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي ختام الزيارة، تقدم رئيس طيران فلاي دبي غيث الغيث، بالشكر إلى سعادة اللواء محمد المري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي تحققها إقامة دبي بشكل متواصل ، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات، وتطويع للتقنيات في خدماتها للمسافرين عبر مطارات دبي.

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