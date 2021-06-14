مجلس جامعة زايد يبحث الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثالث لعام 2021 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد، في مركز المؤتمرات بحرم الجامعة في دبي لاستعراض جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وشذى الهاشمي، مستشارة، وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وموزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، وحسن النجار، رجل أعمال، وبن نيلسون مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مانيرفا، والدكتور ريتشارد هولمان عميد البرامج متداخلة التخصصات بجامعة زايد.

ورحبت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيدة بالجهود المخلصة التي يقومون بها، ومساعيهم الدؤوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة.

وتناول المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات، وأقر تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية بجامعة زايد، بهدف الارتقاء في مستوى التعليم والبحث العلمي لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة.

سياسـات

ناقش الحضور السياسات الأكاديمية المعتمدة من قبل لجنة الشؤون الأكاديمية وتحديث السياسات المختصة بخدمات المساعدات المالية للطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى اعتماد منح درجات الماجستير للخريجين خلال الفترة 22 فبراير 2021 - 31 مايو 2021 من العام الأكاديمي الجاري، واعتماد قرارات رئيس الجامعة بشأن التقويم الأكاديمي لجامعة زايد للعام 2021 - 2022. واطّلع أعضاء المجلس على التعديلات المحورية في بعض المساقات الأكاديمية والشؤون الطلابية بالجامعة، وتابعوا مستجدات اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة بشأن استراتيجية التحول المؤسسي. كما ناقش أعضاء مجلس جامعة زايد عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم متداخل التخصصات والتعليم الهجين الذي من شأنه أن يعزز الجاهزية لمتغيرات المستقبل، مؤكدة أهمية تبني جامعة زايد لأعلى المعايير التقنية في منظومتها التعليمية بهدف تأهيل الطلبة لإنجاز النجاحات المأمولة منهم مستقبلاً.