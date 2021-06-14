«الوطني للذكاء الاصطناعي» يوقع اتفاقية مع «ناصر للتأهيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مملكة البحرين الشقيقة، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطوير منظومة التعليم والتدريب عن بعد، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي المدير العام لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، في اجتماع عقد عن بعد، بحضور كل من صقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي، وعدد من أعضاء فريق عمل المكتب، وعائشة بوقيس مستشار الشراكة الصناعية وعائشة محمود من مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مملكة البحرين. وأكد معالي عمر سلطان العلماء حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجاربها وخبراتها مع الدول الشقيقة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بنقل تجارب الإمارات الناجحة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير فرص جديدة وبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون تجسد العلاقات الراسخة مع مملكة البحرين.