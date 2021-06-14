سعيد البحري: الإمارات تضطلع بدور ريادي لضمان السلم والأمن الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، وبأغلبية 179 صوتاً من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس ثقة المجتمع الدولي والعالم أجمع في السياسة الحكيمة التي تتبناها الدولة، كما يعد تتويجاً لمسار الدولة البارز في دعم السلم الدولي، وترسيخ مبادئ السلام والتعاون والتنمية لكافة شعوب العالم، حيث تضطلع الإمارات بدور ريادي إقليمياً ودولياً لضمان السلم والأمن الدوليين، ونشر رسالة التسامح وتغليب لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل النزاعات.

وأضاف أن الإمارات خير من يمثل محيطها الإقليمي، حيث تم انتخابها لتشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وتمثل الصوت العربي في مجلس الأمن، وستعمل على توحيد الجهود الدولية للتغلب على التحديات التي يشهدها العالم، ودعم قضايا السلم والأمن في المنطقة والعالم.