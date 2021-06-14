التنمية الأسرية توعي بـ«التوقف عن الديون»

ابوظبي - سيف اليزيد - بدرية الكسار (أبوظبي)

ضمن خدمة تنمية مهارات التخطيط المالي السليم التي تنفذها مؤسسة التنمية الأسرية لجميع أفراد الأسرة من سن 19 عاما فما فوق قدمها الباحث والدكتور نزار القحطاني ومحاضر للعديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة ورشة بعنوان توقف عن الاقتراض شملت محاورها القرارات المالية بين الأهداف والأهواء وقيم وضع ديونك الحالية واتخذ قرارات حكيمة نحو ديونك.

وقال القحطاني: نفذت مؤسسة التنمية الأسرية برنامج إدارة الديون الذي يندرج تحت التخطيط المالي السليم لتمكين المجتمع ويشتمل البرنامج علي ثلاث ورش خلال شهر يونيو، وتناولت الورشة الأولى التي شارك فيها نحو أكثر من 80 مشاركا عبر الاتصال المرئي تيميز كيفية إيقاف الديون او الاقتراض من الأفراد او الجهات المالية. وركزت على عدة محاور وهي حول القرارات المالية التي يتخذها الناس وكيف تكون هذه القرارات الأهداف بين الأهواء الشخصية فمن الناس من يضع قراراته المالية بناء علي أهداف منظمة وواضحة ومنهم من يضعها وفق أهوائه ورغباته الشخصية.

كما تحدث أيضا حول كيفية إدارة الوضع المالي من حيث الديون، واتخاذ قرارات حكيمة نحو الديون، وتعرف الحاضرون علي أنواع الديون مثل البطاقة البنكية وحساب الدكان يعتبر دين.

أنواع الفوائد في القروض وبيان في حالة التوجه إلى مربع القروض ماذا نفعل، والاقتراض قد يكون بهدف الاستهلال او الاستثمار أجرينا استبيانا حول نوع الاقتراض تبين ان 75 % من الاقتراض بهدف الاستهلاك.