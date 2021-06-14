«صحة أبوظبي» تستعرض تجربتها في توظيف البنية الرقمية لمواجهة «كوفيد - 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، افتراضياً في معرض الصحة العربي 2021، الذي يقام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام». وتستعرض الدائرة مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي أطلقتها وطورتها ضمن استجابة الإمارة لجائحة «كوفيد - 19» بالاستناد على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة.

وخلال المعرض، سيقوم المتحدثون الرسميون من الدائرة ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومنهم: الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة - المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، وأسماء أحمد العامري، رئيس قسم مراقبة الجودة في دائرة الصحة - أبوظبي، بتسليط الضوء على باقة من أبرز الموضوعات الصحية، بما في ذلك النقلة النوعية في إدارة الجودة في العصر التكنولوجي والرقمي، والرعاية الصحية للفئات المستهدفة خلال جائحة «كوفيد - 19»، وسبل وتطورات جهود مكافحة العدوى.

وقال الدكتور حامد علي الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية في دائرة الصحة - أبوظبي: «استطاعت أبوظبي أن تقدم للعالم نموذجاً رائداً واستثنائياً في مواجهتها للوباء، وفق معايير جديدة ومبتكرة حول أفضل ممارسات استجابة الدول للأوبئة. فمنذ بداية (الجائحة)، حرص القطاع الصحي في الإمارة على توظيف الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الإمارة، مما ساهم في نجاح دائرة الصحة - أبوظبي وشركائها في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الرعاية الصحية».

ويتيح معرض الصحة العربي للمصنعين الدوليين والموزعين الإقليميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من جميع التخصصات فرصة التعاون من أجل مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في الرعاية الصحية. وسيشهد المعرض هذا العام بنسختيه الحية والافتراضية تنظيم مؤتمرات تتمحور حول التعليم الطبي المستمر، بمشاركة حوالي 300 شركة عارضة وأكثر من 51000 مشارك من 170 دولة في الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.