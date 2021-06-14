5 مشاريع استراتيجية في أبوظبي العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت دائرة البلديات والنقل خلال العام الماضي 5 مشاريع استراتيجية في مدينة أبوظبي، هدفها تحقيق الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في الإمارة، عبر توفيرها خيارات سكنية بمعايير عالمية، ومشاريع شكلت وجهة ترفيهية ورياضية وسياحية. وتمثلت المشاريع في مشروع الحديريات الترفيهي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والمشروع يشكل وجهة ترفيهية ورياضية وسياحية على جزيرة الحديريات في أبوظبي، ويتضمن 2.5 مليون متر مربع واجهة بحرية، و23 ملعباً رياضياً مختلفاً، و17 مطعماً ومقهى، ونزلاً يوفر خيارات الإقامة الفاخرة، وتستقبل الجزيرة حوالي 3 آلاف زائر يومياً.

فيما شهد العام الماضي افتتاح ممشى القرم في جزيرة الجبيل، ليكون بمثابة وجهة تعليمية في ربوع الطبيعة. ويوفر الممشى وجهة ترفيهية وسط غابات أشجار القرم الممتدة على مساحة المشروع البالغة 15 متراً مربعاً، عبر 3 مسارات للمشي تتراوح من مسافة 1 كلم، وحتى 2.3 كم. ويتوافر في متنزه ممشى القرم مركز للمعلومات ومنصة مشاهدة، و6 محطات للتوقف، بما في ذلك منصة عائمة واحدة مع شبك يمكن الزوار مشاهدة الحياة البحرية تحت الماء، وعربتا طعام متنقلتان.

وخلال العام الماضي، تم تطوير المخطط الرئيسي لمنطقة ميناء زايد، وإضافة تصميم سوق السمك الجديد، ومع البدء بأعمال المرحلة الثانية، ستعمل كل من «الدار العقارية» و«مدن العقارية» لإقامة مشاريع عمرانية حديثة تخلق وجهة سياحية وتجارية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار العاصمة.

ويمتد المشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع، ومساحة طابقية 1.5 مليون متر مربع. ويضم سوق السمك بمساحة 6945 متراً، والسوق الموسمي بمساحة 4940 متراً، وسوق النباتات بمساحة 23619 متراً.

وشهد العام الماضي إطلاق مشروعين سكنيين للمواطنين، وهما مشروع شمال بني ياس ومشروع السمحة السكني.

وأطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مشروع شمال بني ياس السكني لضمان الاستقرار الاجتماعي، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في الإمارة.

ويضم المشروع الذي تقدر تكلفته بـ3.2 مليارات درهم 1365 مسكناً، وممرات مظللة للدراجات الهوائية والمشاة، وأشجاراً ومناظر طبيعية ممتدة على مساحة المشروع البالغة 3.1 مليون متر مربع.

والمشروع السكني الثاني هو مشروع السمحة السكني الذي أطلقه العام الماضي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو أحد المشاريع الإماراتية المتكاملة التي تعكس هوية وتراث الإمارات.

وتبلغ تكلفة المشروع 674 مليون درهم، ويضم 250 فيلا، وحدائق أحياء سكنية، ومسجداً يتسع لـ 350 مصلياً، وممرات مشاة وللدراجات الهوائية، ويمتد المشروع على مساحة 520 ألف متر مربع.

تقرير

ووفقاً لتقرير دائرة البلديات والنقل، فإن المشاريع التي تنفذها إمارة أبوظبي ساهمت في تربع أبوظبي في المركز الأول عربياً في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش، الذي يصدره قسم البحث والتحليل في مجموعة «الإيكونوميست» مرتين سنوياً، ويصنف السمح العالمي أكثر من 140 مدينة في 150 دولة من حيث الاستقرار والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وتحسن ترتيب الإمارة من 73 في عام 2019 إلى الترتيب الـ 70 في 2020 في محور الحياة الشاملة وكانت نسبته 76.9%، وفي محور الاستقرار تحسن الترتيب من الـ 27 عام 2019 إلى الـ 23 في 2020 وكانت نسبته 90%، وفي محور البنية التحتية كان الترتيب الـ 28 في عامي 2019 و2020 بنسبة 92.8%.

كما سجلت إمارة أبوظبي العام الماضي المدينة الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر «نومبيو».

وأشارت الدائرة، في تقريرها السنوي، إلى أنها تعمل على تعزيز رفاهية العيش لسكان إمارة أبوظبي وروادها من خلال نظام عمل متكامل وآمن من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي ورفع نسبة رضا المجتمع عن جودة البنية التحتية والمرافق المجتمعية.

وحققت أبوظبي في تصنيف موقع «نومبيو» الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة نسبة 89.39 % في مؤشر الشعور بالأمان. وتفوقت أبوظبي على 430 مدينة حول العالم، من بينها تايبيه وكويبك الكندية وزيورخ السويسرية.