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الامارات | 1969 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1946 حالة شفاء

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 217 ألفاً و849 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لها وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن 1969 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 597 ألفاً و986 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1946 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 577 ألفاً و234 حالة. وأشارت إلى وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1726 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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