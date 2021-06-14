الامارات | «الصحة» تقدم 13.8 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 13.8 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 22 ألفاً و763 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13 مليوناً و808 آلاف و426 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 139.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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