الامارات | سداد مخالفات التدابير الاحترازية عبر تطبيق «الداخلية» الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن سداد مخالفات التدابير الاحترازية عبر تطبيق «الداخلية» الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الداخلية بأنها وفرت خدمة سداد مخالفات التدابير الاحترازية عبر تطبيقها الذكي (MOIUAE) للهواتف الذكية، من خلال استخدام رقم الهوية أو الجواز أو الرقم الموحد.

وأعلنت الجهات المختصة في إمارات الدولة خلال الفترة الماضية عن آلاف المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، وتكثيف حملات التفتيش والرقابة للتأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وحفاظاً على الصحة العامة.

وتضمنت مخالفات بسبب التجمعات غير المسموح بها، وإنذار منشآت تجارية وغذائية، والإغلاق الاحترازي، وشملت أفراداً ومنشآت تجارية ومحال وصالونات حلاقة ومطاعم ومحال للمواد الغذائية وغيرها.

يذكر أن النيابة العامة الاتحادية أتاحت خدمة إلكترونية تمكن الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة من التظلم من الجزاء الإداري المترتب على مخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً للعقوبات المدرجة في لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية وتعديلاته. ويمكن التقديم على خدمة التظلم من غرامة مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس «كوفيد-19» من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الاتحادية أو من خلال التطبيق الذكي للنيابة العامة المتوافر على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.

وتعد هذه الخدمة مجانية ويجب أن يرفق بها مذكرة بأسباب التظلم، والمستندات المطلوبة، ويُصرح بتقديم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار المتعامل بالمخالفة، وإلا فلن يُنظر بالطلب بعد انقضاء هذه المدة.

وبعد استعراض التظلم يكون للنيابة العامة القرار بقبوله أو رفضه، أو تخفيض المخالفة.

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