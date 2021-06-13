الامارات | بالفيديو.. أرقام مهمة بعد مرور 6 أشهر على حملة التطعيم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أرقام مهمة بعد مرور 6 أشهر على حملة التطعيم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات حديثة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، أن 83% من الفئات المستهدفة حصلوا على لقاح كوفيد_19 في الإمارة، وأن نسبة من من حصل منهم على جرعتي اللقاح وصلت إلى 64%.

وجاء في البيانات أن أكثر من 2.3 مليون شخص تلقوا اللقاح في دبي، وأن 20% تقريباً من الفئات المستهدفة في الإمارة لم تبادر لأخذ اللقاح.

وأوضحت البيانات أن من بين كل 10 أشخاص أصيبوا بكورونا، هناك 8 منهم غير مطعمين، وأن من بين كل 10 أشخاص يدخلون المستشفى والعناية المركزة، ثمة 9 غير مطعمين.

للتفاصيل، شاهد الفيديو التالي:

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