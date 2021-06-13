الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح شمالية غربية.

وفي الخليج العربي يكون متوسط الموج، أما في بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج.

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