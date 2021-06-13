الامارات | "مدني عجمان" يدعو للالتزام بإجراءات السلامة من حرائق المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني عجمان" يدعو للالتزام بإجراءات السلامة من حرائق المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان العميد محمد علي السويدي إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة لتجنب وقوع حوادث حرائق المركبات خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضح العميد السويدي إلى أن من بين أسباب حرائق المركبات عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة وارتفاع درجة حرارة المحرك وترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة مثل " الولاعات والعطور وعبوات التعقيم " بالإضافة إلى الحوادث المرورية التي قد تتسبب بحرائق في المركبات.

وأشار إلى أن الإهمال وعدم الصيانة والمتابعة يلعب دورا رئيسيا في احتمالات وقوع حرائق لهذه المركبات خاصة أن المركبة تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال ضمن مكوناتها أو لوازم تشغيلها، مثل الوقود السائل والزيوت أو عناصر أخرى مثل مواد التنجيد والبلاستيك والمطاط، والشبكة الكهربائية وحرارة المحرك، وشمعات الاحتراق والعادم.

وحث السائقين على اتخاذ إجراءات السلامة والأمان لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث كالمراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها كإجراء احترازي، والالتزام بإجراء عمل الصيانة الدورية من قبل فنيين مختصين، وضرورة إيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود والامتناع عن التدخين، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية والتعرف على محتوياتها والتدرب على استخدامها.

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