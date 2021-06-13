«حميد الشامسي» عالم الأورام وطبيب الحالات المستعصية

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

أكثر من 20 عاماً هي الأعوام التي قضاها الطبيب الإماراتي حميد عبيد بن حرمل الشامسي، استشاري الطب الباطني وأمراض الأورام والسرطان في الدراسة والتدريب والأبحاث العلمية، وهو حاصل على 9 شهادات جامعية طبية، شهادتا بكالوريوس علوم طبية وطب وجراحة، و7 شهادات بورد تخصصية في مجال الطب الباطني وأمراض السرطان والأورام من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة، وشهادة التخصص الدقيق في أمراض الأورام والسرطان للجهاز الهضمي في مركز أم دي أندرسون المتخصص في الأورام والسرطان بالولايات المتحدة، كأول طبيب في برنامج الشيخ خليفة بن زايد للأطباء المتميزين بدولة الإمارات.

يشغل الدكتور الشامسي حالياً عدداً من المناصب؛ منها رئيس جمعية الإمارات للأورام، مدير الأورام والسرطان في مجموعة مستشفيات برجيل، مدير مركز الابتكار والأبحاث في معهد برجيل للأورام وبروفيسور مشارك جامعة الشارقة.

ويُعد الشامسي أول طبيب على مستوى الدولة متخصص في أمراض الأورام وسرطان الجهاز الهضمي، وهو باحث متخصص في مجال الأورام بدولة الإمارات وبأكبر عددٍ من الدراسات عن وضع السرطان بدولة الإمارات.

9000 مريض

تمكن في 2017 من التعرف على نوع جديد من سرطان القولون بعد تحليل البيانات الجينية لأكثر من 9000 مريض بسرطان القولون بالولايات المتحدة في بحث تم نشره في أكبر مجلة علمية في مجال السرطان والأورام.

أسس الشامسي جمعية الإمارات للأورام ومجموعة العمل المتخصصة بأبحاث الأورام والسرطان، وقامت مجموعة العمل بنشر العديد من الأبحاث المتعلقة بتحسين علاج السرطان بالدولة تحت إشرافه المباشر.

60 بحثاً متخصصاً

إلى جانب ذلك، نشر أكثر من 60 بحثاً طبياً متخصصاً في أمراض السرطان، منها 15 بحثاً في سنة 2020 في مجال مرض السرطان و«الكورونا» في أكبر الدوريات العلمية المتخصصة في السرطان، منها: أول بحث على مستوى عن فحص «الكورونا» لمرضى السرطان، أول توصيات طبية دولية لعلاج مرضى السرطان في مرحلة وباء «الكورونا» (كوفيد - 19)، أول دراسة دولية من مختلف أنحاء العالم وتحت إشراف إماراتي كأول توصيات طبية دولية لعلاج مرضى السرطان في مرحلة وباء «الكورونا» (كوفيد - 19). وتعني الدراسة بتقييم كامل لعلاج مرضى السرطان وتوصيات أساسية ومهمة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، وتم اختيار هذا البحث كأفضل بحث تم نشره في دورية «The oncologist» لعام 2020.

تتعدد الخبرات العملية للشامسي، حيث عمل بروفيسورا مساعداً- استشاري الأورام والسرطان في مركز أم دي أندرسون المتخصص هيوستن في الولايات المتحدة، خلال الفترة يونيو 2014 إلى يناير 2017، وعمل بروفيسوراً مساعداً - استشاري الأورام والسرطان في مستشفى جامعة ماكماستر - كندا خلال سبتمبر 2013 إلى يونيو 2016، بالإضافة لعمله بروفيسوراً مشاركاً في كلية الطب - جامعة الشارقة خلال مارس 2017 - حتى مايو 2020.

شهادات بورد تخصصية

ويحمل الشامسي عدداً من شهادات البورد التخصصية، وهي البورد الأميركي في الطب الباطني، البورد الكندي في الطب الباطني، البورد البريطاني في أمراض الأورام والسرطان، البورد الكندي في أمراض الأورام والسرطان والبورد الأميركي في أمراض الأورام والسرطان. بالإضافة لشهادتي البكالوريوس في العلوم الطبية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس الطب والجراحة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

جامعات دولية مرموقة

وتلقى الشامسي دراسته التخصصية في أمراض السرطان في عدة جامعات دولية مرموقة منها، كلية «إير» اسكوتلندا في المملكة المتحدة - من سنة 1997 - 1998، ومن ثم جامعة كورك الوطنية - جمهورية إيرلندا من سنة 1998 - 2005، جامعة ماكماستر - كندا - من سنة 2007 - 2012 وأخيراً جامعة تكساس - مركز أم دي أندرسون الطبي يونيو 2014 - يناير 2017. وحول أبرز الإنجازات والاختبارات الأكاديمية، حصل الدكتور حميد الشامسي على المرتبة الأولى في الامتحانات السنوية للسنة الأولى للتخصص لأطباء الطب الباطني بجامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 100 طبيب كندي وعربي في سنة 2008، الحصول على المرتبة الثانية في الامتحانات السنوية للسنة الثانية للتخصص لأطباء الطب الباطني بجامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 100 طبيب كندي وعربي في سنة 2009، الحصول على المرتبة الأولى في الامتحانات السنوية للسنة الثالثة للتخصص لأطباء الطب الباطني بجامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 100 طبيب كندي وعربي في سنة 2010، والحصول على المرتبة الأولى في الامتحانات السنوية للسنة الخامسة للتخصص لأطباء تخصص الأورام والسرطان بجامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 20 طبيباً كندياً في سنة 2012.

جوائز عالمية

كما حصل على جائزة أفضل طبيب باحث في الإمارات من جمعية الإمارات للأورام، جائزة أفضل بحث في مجال السرطان و«الكورونا» في الولايات المتحدة لسنة 2020، جائزة أفضل طبيب متدرب على مستوى جامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 300 طبيب متدرب في سنة 2012، وهو أول طبيب عربي يفوز بهذه الجائزة في تاريخ جامعة ماكماستر الكندية. بالإضافة لجائزة أفضل طبيب متدرب على مستوى القسم الطبي بجامعة ماكماستر الكندية من بين أكثر من 100 طبيب متدرب في سنة 2012 ويُعد بذلك أول طبيب في تاريخ جامعة ماكماستر يفوز بالجائزتين رقم 1 و 2 معاً في الوقت نفسه.

كما حصل على المركز الأول في الأبحاث العلمية في Poster Presentation على مستوى جامعة ماكماستر يونيو 2012 عن بحثه العلمي في سرطان القولون، المركز الثاني في الأبحاث العلمية في Oral Presentation على مستوى جامعة ماكماستر يونيو 2012 عن بحثه العلمي في سرطان البروستاتا.

50 بحثاًً

شارك الدكتور حميد الشامسي بأكثر من 50 بحثاً وورقة عمل في المؤتمرات الدولية الخاصة بأمراض السرطان، ونشر أبحاثاً عديدة في المجلات الدورية الخاصة بأمراض السرطان، والأبحاث تغطي أنواعاً مختلفة من الأورام مثل القولون، الرئة، البروستاتا، سرطان الثدي.