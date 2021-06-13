10 مبادرات لتطبيقات المدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تطبق دائرة البلديات والنقل 10 مبادرات تعتمد استخدام تقنيات وتطبيقات المدن الذكية لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة.

وتتمثل المبادرات في تنفيذ مشروع «نور أبوظبي» الذي تضمن في مرحلته الأولى استبدال 43 ألف من وحدات الإنارة التقليدية في شـــوارع أبوظبي بوحدات إنارة جديدة تعمل بتكنولوجيا «أل.إي.دي» الموفرة للطاقة بالتعاون مع شركة «تطوير لإدارة وتشـــغيل الأنظمة والأصول المرورية».

وضمن المبادرات توزيع 11729 مجسات المرور فوق الإشارات، و489 كاميرا مراقبة ذكية، و30 قارئاً لدرجة الحرارة وقارئاً رقمياً للرطوبة في 12مخزن تبريد داخل المسالخ، و10 قارئات ضغط ماء في مواقع للجزر، و95% من مساحة إمارة أبوظبي مغطاة بشبكة GNSS لبيانات البنية التحتية.

ومن المبادرات الذكية تزويد 6 حدائق عامة بخدمة «الواي فاي» المجانية، وتوزيع 52 مستشعر رصد زلزالي تغطي مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي، و7 مبانٍ مزودة بأجهزة فحص المخاطر، و5 تطبيقات على الجوال لتسهيل المعاملات البلدية والأخرى المتعلقة بالنقل.

وفي تفاصيل مشروع «نور أبوظبي»، أوضحت الدائرة، من خلال تقريرها السنوي لعام 2020، أن المرحلة الثانية من المشروع تبلغ ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وستســـاهم بتوفيـــر الكهرباء بمقدار 2400 مليون كيلوواط في الساعة، أي خفض الاستهلاك بنسبة تقارب 76%، بما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية المستمرة لـ 12 عاماً.

وضمن المشروع بلغ إجمالي أعمدة الأنارة المستبدلة خلال المرحلة الأولى من المشروع 549 في مدينة أبوظبي و2035 في منطقة الظفرة.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى ساهمت في توفير 50% من استهلاك الطاقة، كما ساهمت في توفير التكلفة السنوية للإضاءة التي تتحملها بلدية مدينة أبوظبي، والتي كانت سابقاً 37 مليون درهم، فيما بلغت حالياً بلغت 18 مليون درهم.

وضمن مشروع «نور أبوظبي» تم استبدال 4184 من وحدات الإضاءة بأخرى موفرة للطاقة على شارع الشيخ زايد وشارع الخليج العربي، و1094 من وحدات الإضاءة على طريق أبوظبي - دبي، و1436 وحدة إضاءة على طريق أبوظبي سويحان، و5581 وحدة إضاءة على طريق الشيخ خليفة الدولي- طريق الرويس العابر، إلى جانب استبدال 43 ألف وحدة إضاءة.